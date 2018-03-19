Отсидевший шесть лет сын Каддафи выдвинул кандидатуру на президентских выборах в Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам — выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в середине года выборах президента.

Где в сейчас находится Сейф аль-Ислам, не известно. О его решении заявил соратник Айман Бурас, передает ria.ru.

«Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны», — сказал Бурас.

Его сторонники заявили, что он в ближайшее время обратится к ливийскому народу с речью и призовет к объединению.

Сын убитого в 2011 году президента Ливии почти 6 лет провел в тюрьме группировки Абу Бакр ас-Сиддик. Его помиловали в июне.