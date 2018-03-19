В США беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода

/ Техно
Просмотров: 155 Комментариев: 0

Инцидент произошел утром 19 марта в американском штате Аризона. Аавтомобиль компании Uber насмерть сбил женщину, которая шла за пределами пешеходного перехода.

Потерпевшую оперативно госпитализировали в больницу, но там она скончалась от полученных травм, передает ABC Arizona.

В момент столкновения в автомобиле был включен беспилотный режим, запасной водитель находился в машине, пассажиров не было.

Представитель Uber сообщил, что ведется расследование данного инцидента. Компания приостановила беспилотные программы в Фениксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

Это первая известная смертельная авария с участием беспилотной машины Uber.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Uber беспилотный автомобиль

Другие материалы на эту тему:

Uber и «Яндекс.Такси» объединяются. Как будет работать новая служба в Беларуси

Uber и «Яндекс.Такси» объединяются. Как будет работать новая служба в Беларуси

Неолуддизм: кому в Беларуси выгодно тормозить инновации?

Неолуддизм: кому в Беларуси выгодно тормозить инновации?

В Минске передать одежду нуждающимся можно будет через таксистов

В Минске передать одежду нуждающимся можно будет через таксистов

BMW совместно с Intel разрабатывает беспилотный автомобиль

BMW совместно с Intel разрабатывает беспилотный автомобиль

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)