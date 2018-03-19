В США беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода

Инцидент произошел утром 19 марта в американском штате Аризона. Аавтомобиль компании Uber насмерть сбил женщину, которая шла за пределами пешеходного перехода.

Потерпевшую оперативно госпитализировали в больницу, но там она скончалась от полученных травм, передает ABC Arizona.

В момент столкновения в автомобиле был включен беспилотный режим, запасной водитель находился в машине, пассажиров не было.

Представитель Uber сообщил, что ведется расследование данного инцидента. Компания приостановила беспилотные программы в Фениксе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

Это первая известная смертельная авария с участием беспилотной машины Uber.