ФК БАТЭ хочет обязать прессу не распространять негативную информацию и грозит штрафами

Руководство футбольного клуба создало прецедент во взаимоотношениях со СМИ: в положение об аккредитации на домашние матчи сезона 2018 года введен пункт о крупном денежном штрафе, который журналистам предлагается выплатить в случае нарушения некоторых положений этого документа.

Речь идет о соблюдении «режима коммерческой тайны в отношении сведений, касающихся ООО "ФК БАТЭ" или его сотрудников, ставших известными представителю аккредитованного СМИ», получении согласия на распространение в СМИ сведений о «личной жизни сотрудников ООО "ФК БАТЭ" от них самих или их законных представителей», передает БелаПАН.

При получении информации аккредитованные журналисты должны «ставить в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки».

В случае нарушения этих положений СМИ «обязуются уплатить в пользу ООО «ФК БАТЭ» в добровольном порядке штраф в размере 100 базовых величин (2 450 рублей — ред.).

Кроме того, аккредитованные СМИ обязуются «не распространять материалы негативного характера, содержащие бездоказательную критику сотрудников ООО «ФК БАТЭ», использовать фото- и видеозаписи, сделанные гостевой командой, без согласования с БАТЭ и др.

Белорусская федерация футбола не вмешивается в отношения между клубами и пишущими журналистами, однако взыскание каких-либо штрафов возможно только в судебном порядке. «Суд решит, спорное или не спорное это положение, убедительные или нет аргументы клуба», — сказал пресс-атташе БФФ Александр Алейник.

Председатель Белорусской ассоциации журналистов юрист Андрей Бастунец заявил «Трибунe», что штраф налагают «только уполномоченные государственные органы и в соответствии с кодексами». «Никакой клуб, никакое иное юридическое лицо не вправе устанавливать обязанности или санкции для кого бы то ни было, кто не является его сотрудником. Это может быть сделано только на уровне нормативно-правового акта, который должен быть опубликован в установленном порядке, пройдя все необходимые согласования», — подчеркнул Бастунец.

«Трибуна» заявила, что отказывается от клубной аккредитации на сезон. БелаПАН также воздержался от подачи заявки.