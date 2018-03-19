Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

Президент США не намеревался поздравлять российского коллегу с победой на выборах. В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа, передает Reuters.

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам», — заявил Гидли.

Александр Лукашенко поздравил Путина по телефону.