Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

/ Мир
Просмотров: 229 Комментариев: 0

Президент США не намеревался поздравлять российского коллегу с победой на выборах. В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю.

По словам представителя Белого дома Хогана Гидли, переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа, передает Reuters.

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам», — заявил Гидли.

Александр Лукашенко поздравил Путина по телефону.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: США-Россия президентские выборы в России Персона: Дональд Трамп Владимир Путин

Другие материалы на эту тему:

Из Америки подул ветер холодной войны

Из Америки подул ветер холодной войны

США призывают Россию вывести войска с грузинской территории

США призывают Россию вывести войска с грузинской территории

Три года тюрьмы для американского пастора за 20 патронов

Три года тюрьмы для американского пастора за 20 патронов

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)