Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла во 2-й круг квалификации турнира в Майами

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Белорусская 19-летняя теннисистка Вера Лапко успешно стартовала в квалификации турнира серии «Премьер» в Майами (США) с призовым фондом 7 972 535 долларов.

В 1-м круге квалификации одиночного женского разряда Лапко (№135 рейтинга WTA) обыграла японку Куруми Нару (№95) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

В следующем раунде соперницей Лапко станет немецкая теннисистка Андреа Петкович (№ 111). Победительница 2-го раунда квалификации получит путевку в основную сетку.

Еще три белоруски начнут выступление в Майами с основной сетки. Александра Саснович (№46) встретится с чешкой Кристиной Плишковой (№80), Арина Соболенко (№60) — с американкой Мэдисон Бренгл (№77), Виктория Азаренко (№186) — с еще одной представительницей США Кэтрин Беллис (№ 44).

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Тэги: теннис Персона: Вера Лапко Александра Саснович Арина Соболенко Виктория Азаренко Город: Майами

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