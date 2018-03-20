Очевидцы: неизвестные на «Хаммере» обстреляли из автомата инспекторов ГИБДД в Петербурге

Неизвестные на внедорожнике Hummer обстреляли из автомата автомобиль ГИБДД в Санкт-Петербурге. Это произошло в ночь на 20 марта на съезде с моста с Черной речки, сообщают «Невские новости». Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инспекторы ДПС не пострадали и после того, как стрельба прекратилась, погнались за злоумышленниками. Спустя примерно полчаса они вернулись и стали собирать гильзы.