В Беларуси подорожает проезд в железнодорожном транспорте

В Беларуси повышаются тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Так, тарифы на перевозки пассажиров в поездах региональных и межрегиональных линиях с 1 апреля 2018 года увеличатся на 24% и 32% соответственно.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены с 20 марта до номинала, удобного для оплаты (на 2-6%).

Повышения тарифов было предусмотрены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 21 декабря 2017 года № 6, которым внесены изменения в постановление МАРТ от 27 сентября 2016 года № 29.

Как отмечают в ведомстве, тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования предыдущий раз повышались в 2015 году.

«На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышает 20%, — говорится в сообщении МАРТ. — Бюджетное субсидирование на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях поэтапного повышения уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом».

В ведомстве подчеркивают, что «от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава, и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке», пишет БелаПАН.