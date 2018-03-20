Появились фото и некоторые подробности страшной смертельной аварии под Ивье

Ивьевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 УК).

19 марта около 17 часов на 6-м километре асфальтированной дороги Юратишки-Бакшты-Расолишки вблизи деревни Довнары Ивьевского района управлявшая автомобилем «КИА» 51-летняя жительница указанного района не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет и ударилась в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погибла на месте, а ехавшие в качестве пассажиров трое ее детей, 2004, 2005 и 2007 годов рождения, а также односельчанка, 2005 года рождения, с телесными повреждения различной степени тяжести доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается необходимая помощь.

Следователями при непосредственном участии экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области произведен осмотр места происшествия. Зафиксированы и изъяты следы и объекты, необходимые для последующего выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Планируется назначение ряда экспертиз, включая транспортно-трасологическую для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, автотехническую для определения технического состояния автомобиля на предмет наличия неисправностей, судебно-медицинских в отношении погибшей и пострадавших. Их выводы будут способствовать детальному воссозданию происшествия. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы аварии.

Расследование продолжается, сообщает Следственный комитет.

Фото УГКСЭ по Гродненской области