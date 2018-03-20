На белорусско-литовской границе сохраняются очереди из фур

На въезд в Литву на белорусско-литовской границе стоят более 860 грузовых автомобилей. Такие данные приведены на сайте Государственного пограничного комитета.

Самая напряженная ситуация в «Каменном логе» — там стоят более 350 фур. В пунктах пропуска «Бенякони», «Привалка» и «Котловка» — свыше 200, 190 и 120 грузовиков соответственно.

На белорусско-латвийской границе въезда в Латвию в «Григоровщине» ожидают 130 грузовых автомобилей, в «Урбанах» — 120.

Очередей на границе с Польшей и Украиной нет.