Глава Минобороны ФРГ жестко прошлась по Путину
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Глава оборонного ведомства Германии достаточно жестко высказалась о российском президенте Владимире Путине.
Комментируя для Bild прошедшие в России выборы, Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Путин уже давно не является партнером [для Запада]». Впрочем, министр не спешит называть его противником, отмечая, что «это может закрыть двери» перед Москвой.
Она считает, что действия Путин — «это постоянная провокация, разжигание конфликтов и дестабилизация», пишет ЕП.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что результаты выборов в России официальный Берлин не удивили.
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