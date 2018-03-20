Глава Минобороны ФРГ жестко прошлась по Путину

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Глава оборонного ведомства Германии достаточно жестко высказалась о российском президенте Владимире Путине.

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Комментируя для Bild прошедшие в России выборы, Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Путин уже давно не является партнером [для Запада]». Впрочем, министр не спешит называть его противником, отмечая, что «это может закрыть двери» перед Москвой.

Она считает, что действия Путин — «это постоянная провокация, разжигание конфликтов и дестабилизация», пишет ЕП.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что результаты выборов в России официальный Берлин не удивили.

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Тэги: Россия-Германия Персона: Урсула фон дер Ляйен Владимир Путин

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