СК завершил расследование дела о смертельном ДТП возле ТЦ «Замок»: тормоза грузовика были неисправны

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Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, совершившего наезд на группу пешеходов на регулируемом переходе около столичного ТЦ «Замок».

2 декабря 2017 года 55-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-5301, двигаясь по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов, около 17:00 совершил наезд на пересекавших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора группу пешеходов.

В результате аварии девочка 2006 года рождения скончалась на месте происшествия. Ее бабушке 1961 года рождения, брату 2010 года рождения и еще двум пешеходам были причинены различные телесные повреждения.

Для установления обстоятельств происшествия была создана следственная группа, которой были проведены осмотры, в том числе места происшествия, допросы, очные ставки и комплекс иных процессуальных действий. Изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, которые приобщены к материалам уголовного дела.

По имеющейся в распоряжении следствия информации, техосмотр данного автомобиля не проводился с 2015 года, а в августе 2017 года обвиняемый привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не прошедшим гостехосмотр.

Основной акцент при расследовании был сделан на установлении технического состояния ЗИЛ-5301. Для этого следователем после детального осмотра автомобиля была назначена комиссионная автотехническая экспертиза, согласно выводам которой получены данные, что  тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны.

В том числе на одном из колес в процессе эксплуатации автомобиля была полностью изношена тормозная накладка. Данное транспортное средство не могло быть допущено к участию в дорожном движении.

Пешеходный переход возле ТЦ «Замок», где грузовик сбил людей, ликвидирован

Также следствием установлено, что водитель видел запрещающий сигнал светофора и имел возможность остановить автомобиль перед стоп-линией только при условии исправности тормозов. Кроме того, у водителя была возможность увести транспортное средство от пешеходного перехода, выехав на газон или ограждение, что помогло бы предотвратить трагедию.

По результатам расследования этого уголовного дела Следственным комитетом направлены информационные письма в Министерство транспорта и коммуникаций и Мингорисполком. В них подробно описаны причины этого происшествия и предложены меры по предотвращению подобного в дальнейшем.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных  средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения другому человеку). Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Мера пресечения в отношении водителя грузовика в виде заключения под стражу не изменялась, сообщает Следственный комитет.

 

Фото и видео Следственного комитета

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Тэги: ДТП ТЦ Замок Следственный комитет Город: Минск

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