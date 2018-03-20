Полиция задержала экс-президента Франции Николя Саркози

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По делу о финансировании избирательной президентской кампании 2007 года задержан бывший президент Франции Николя Саркози.

Полиция задержала Саркози

Как пишет Le Monde, утром во вторник, 20 марта, бывший глава Елисейского дворца явился на слушания, где был взят полицией под стражу.

Лукашенко: Саркози взял у Каддафи не 50 млн., а больше 100 млн.

Судебное заседание было посвящено вопросу о возможном незаконном финансировании властями Ливии его предвыборной кампании.

Это уже не первое задержание Саркози. Летом 2014 года полиция задержала бывшего президента по обвинению в превышении служебных полномочий.

Николя Саркози возглавлял Францию с 2007-го по 2012-й годы. На выборах в 2012 году он во втором туре уступил Франсуа Олланду.

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Тэги: Франция дело Саркози Персона: Николя Саркози

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