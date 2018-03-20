Полиция задержала экс-президента Франции Николя Саркози

По делу о финансировании избирательной президентской кампании 2007 года задержан бывший президент Франции Николя Саркози.

Financement libyen de la campagne de 2007 : Nicolas Sarkozy en garde à vue https://t.co/szoWQKUTGu — Le Monde (@lemondefr) 20 марта 2018 г.

Как пишет Le Monde, утром во вторник, 20 марта, бывший глава Елисейского дворца явился на слушания, где был взят полицией под стражу.

Судебное заседание было посвящено вопросу о возможном незаконном финансировании властями Ливии его предвыборной кампании.

Это уже не первое задержание Саркози. Летом 2014 года полиция задержала бывшего президента по обвинению в превышении служебных полномочий.

Николя Саркози возглавлял Францию с 2007-го по 2012-й годы. На выборах в 2012 году он во втором туре уступил Франсуа Олланду.