В Быховском районе пьяная мать избила своего грудного ребенка

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В Быховском районе пьяная мать избила своего 3-месячного сына.

Следственным управлением УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело в отношении жительницы Быховского района 1994 г.р., обвиняемой в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, совершенном в отношении заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, способом, носящим характер истязания (п.п.1, 3 ч.2 ст.147 Уголовного кодекса).

Следствием установлено, что обвиняемая в период с 8 по 10 марта 2018, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства, подвергала своего 3-месячного сына избиению.

Противоправные действия были выявлены врачами в ходе планового медицинского осмотра.

В настоящий момент с обвиняемой работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собираются характеризующие материалы на всех членов семьи.

К обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: домашнее насилие Город: Быхов

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