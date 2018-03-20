На пожаре в Сморгонском районе погиб пожилой мужчина

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Трагедия произошла вечером в понедельник, 19 марта в деревне Кевлы (Сморгонский район).

На пожаре в Сморгонском районе погиб пожилой мужчина

О горении жилого дома в РОЧС сообщила местная жительница — она обратила внимание на отблески пламени в окнах дома своего односельчанина.

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В ходе разведки спасатели на полу в жилой комнате обнаружили хозяина без признаков жизни.

Предполагаемая причина трагедии — неосторожное обращение с огнём при курении.

Известно, что мужчина не дожил до своего 65-летия несколько часов.

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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Сморгонь

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