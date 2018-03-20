Умер последний самец северного белого носорога. На планете осталось две самки

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В Кении умер последний самец северного белого носорога. Сотрудники заповедника Ол-Педжета решили усыпить 45-летнего носорога по кличке Судан, который две недели не покидал свой загон из-за осложнений.

Носорог Судан

Теперь в мире остались только две самки белого носорога — Наджин и Фату. Они также находятся в кенийском заповеднике под охраной. В 2015 году после серии попыток стало очевидно, что они не смогут забеременеть естественным образом. Для возможного искусственного оплодотворения были сохранены и заморожены образцы ДНК умерших самцов.

Белые носороги — вторые по величине сухопутные животные после слонов. Северный подвид носорогов является крупнейшим. В мире остается около 20 тысяч южных белых носорогов, пишет Meduza.

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Тэги: Кения носорог

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