Полотно Марка Шагала «Букет любви» продано на аукционе в США за 1,06 млн долларов

Картина уроженца Беларуси художника Марка Шагала под названием «Букет любви» (Le Bouquet d’Amour) ушла 18 марта на аукционе в Новом Орлеане за 1 062 500 долларов, сообщает сайт New Orleans Auction Galleries.

Полотно написано в 1940-60-х годах. В рисунке доминирует глубокий синий цвет, использовались гуашь, цветной карандаш, пастель, масляные краски и коллаж на бумаге.

«Букет любви»

Размеры картины примерно 46 см в ширину и 58 см в высоту. Оно заключено в раму золотистого цвета. Слева внизу расположена характерная подпись автора.

Перед торгами стоимость «Букета любви» оценивалась в диапазоне 900 000 – 1 200 000 долларов. Начальная цена была 850 000 долларов.

В 2017 году был поставлен рекорд стоимости, за которую покупались работы Шагала: на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 14 ноября полотно «Любовники» ушло за 28,5 млн долларов, пишет planetabelarus.by.