Лукашенко проводит встречу с творческой молодежью

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Александр Лукашенко проводит 20 марта встречу с творческой молодежью. Мероприятие проходит в Белорусском государственном молодежном театре.

В театре развернулась выставка-презентация работ и достижений талантливой молодежи. Экспозиция рассказывает о традициях и инновациях в современной культуре, знакомит с визуальными и зрелищными, хореографическим и музыкальным искусствами.

Во встрече с президентом принимают участие около 270 человек. В их числе студенты республиканских и региональных учреждений высшего и среднего специального образования, представители ведущих творческих коллективов и молодые творческие работники.

Среди участников мероприятия — лауреаты специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, победители областных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов, участники творческих проектов, республиканских молодежных акций.

На встречу с главой государства также приглашены педагоги, добившиеся выдающихся результатов в работе с молодежью. Их ученики неоднократно становились лауреатами международных конкурсов, успешно занимаются творческой и педагогической деятельностью в сфере культуры, передает БЕЛТА.

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Тэги: молодежь Персона: Александр Лукашенко

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