Могилевский горисполком не разрешил провести пикет в центре города в День Воли

Могилевский горисполком не разрешил организаторам пикета в честь провозглашения независимости БНР провести акцию в центре города.

Как сообщил БелаПАН один из заявителей активист движения «За Свободу» Александр Силков, свой отказ городские власти мотивировали тем, что акция заявлена на площади Звезд, а не на определенном для массовых мероприятий месте — стадионе по улице Челюскинцев. Это единственное разрешенное властями место в городе для проведения массовых мероприятий.

«Они не разрешили в центре, но предложили провести на улице Челюскинцев. Я склоняюсь к тому, что мы ничего там проводить не будем, потому что это акция в честь знаменательной даты, а не митинг протеста. Проводить праздник на окраине мне стыдно», — заявил Силков.

25 марта в Могилеве намечен молебен за Беларусь в католическом костеле, а также праздничные выступления певцов и музыкантов в общественном центре «Кола». 21 марта оргкомитет запланировал заседание по вопросам проведения праздничных мероприятий, сообщил Силков.