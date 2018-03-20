Могилевский горисполком не разрешил провести пикет в центре города в День Воли

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Могилевский горисполком не разрешил организаторам пикета в честь провозглашения независимости БНР провести акцию в центре города.

Как сообщил БелаПАН один из заявителей активист движения «За Свободу» Александр Силков, свой отказ городские власти мотивировали тем, что акция заявлена на площади Звезд, а не на определенном для массовых мероприятий месте — стадионе по улице Челюскинцев. Это единственное разрешенное властями место в городе для проведения массовых мероприятий.


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«Они не разрешили в центре, но предложили провести на улице Челюскинцев. Я склоняюсь к тому, что мы ничего там проводить не будем, потому что это акция в честь знаменательной даты, а не митинг протеста. Проводить праздник на окраине мне стыдно», — заявил Силков.

25 марта в Могилеве намечен молебен за Беларусь в католическом костеле, а также праздничные выступления певцов и музыкантов в общественном центре «Кола». 21 марта оргкомитет запланировал заседание по вопросам проведения праздничных мероприятий, сообщил Силков.

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР День Воли-2018 Персона: Александр Силков Город: Могилев

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