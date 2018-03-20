Видеофакт. В США столкнулись два поезда

В американском штате Кентукки произошло столкновение двух товарных составов — некоторые вагоны сошли с рельсов.

TRAIN COLLISION: Two freight trains collided and derailed in Georgetown, Kentucky, shortly before midnight, injuring four people and igniting a fire that forced nearby residents to evacuate, authorities said Monday. https://t.co/ISoEoDXNvv pic.twitter.com/gIrB8DoiJv — World News Tonight (@ABCWorldNews) 19 марта 2018 г.

Как отмечается, произошла утечка неизвестного вещества, из-за которого возник масштабный пожар, пишет Daily Mail.

Местные экстренные службы сообщают, что в результате аварии травмы разной степени тяжести получили четыре человека.

Напомним, в середине декабря в США на железной дороге произошло ЧП — в рельсов сошел поезд, следовавший из Сиэттла в Портленд.

В результате аварии погибли три человека, а более 70 — получили травмы.