Видеофакт. В США столкнулись два поезда
В американском штате Кентукки произошло столкновение двух товарных составов — некоторые вагоны сошли с рельсов.
Как отмечается, произошла утечка неизвестного вещества, из-за которого возник масштабный пожар, пишет Daily Mail.
Местные экстренные службы сообщают, что в результате аварии травмы разной степени тяжести получили четыре человека.
Напомним, в середине декабря в США на железной дороге произошло ЧП — в рельсов сошел поезд, следовавший из Сиэттла в Портленд.
В результате аварии погибли три человека, а более 70 — получили травмы.
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