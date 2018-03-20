Видеофакт. В США столкнулись два поезда

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В американском штате Кентукки произошло столкновение двух товарных составов — некоторые вагоны сошли с рельсов.

Как отмечается, произошла утечка неизвестного вещества, из-за которого возник масштабный пожар, пишет Daily Mail.

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Местные экстренные службы сообщают, что в результате аварии травмы разной степени тяжести получили четыре человека.

Напомним, в середине декабря в США на железной дороге произошло ЧП — в рельсов сошел поезд, следовавший из Сиэттла в Портленд.

В результате аварии погибли три человека, а более 70 — получили травмы.

 

 

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Тэги: железнодорожная катастрофа США Кентукки

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