21 марта во многих районах Беларуси прогнозируется снег

В среду во многих районах Беларуси прогнозируется снег.

21 марта будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по юго-восточной части страны пройдет снег, мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер ночью прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, днем северный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях — минус 10-12 градусов. Днем будет от минус 4 до плюс 2 градусов, сообщает Белгидромет.