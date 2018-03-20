21 марта во многих районах Беларуси прогнозируется снег

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В среду во многих районах Беларуси прогнозируется снег.

21 марта будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по юго-восточной части страны пройдет снег, мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер ночью прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, днем северный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях — минус 10-12 градусов. Днем будет от минус 4 до плюс 2 градусов, сообщает Белгидромет.

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Тэги: Белгидромет прогноз погоды

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