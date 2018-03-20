Электричество кончилось? В центре Минска стали троллейбусы
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На улице Кальварийской в столице временно прекращено движение троллейбусов. Причиной стали неполадки в контактной сети.
Как пояснили в «Минсктрансе», с 11:45 на улице Кальварийская на остановке «Кальварийская», «Площадь Богушевича» произошло повреждение контактной сети. Из-за этого остановились троллейбусы на маршрутах № 4, 7, 9, 12, 13, 40, 44, 46, 53, 57.
Движение троллейбусов маршрутов № 4, 7, 9, 13, 44, 57 организовано по улице Тимирязева, маршрутов № 40, 53 — до площади Жукова, пишет TUT.by.
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