Неофициально: председатель правления «БПС-Сбербанка» ушел с должности и покинул страну

В «БПС-Сбербанке» меняется руководство. Председатель правления банка Сергей Инюшин сейчас находится в отпуске и уже не вернется на эту должность. По информации БелаПАН, Инюшин покинул страну.

С 23 марта исполнять обязанности руководителя банка официально будет Андрей Савченко, который до последнего времени занимал должность заместителя председателя правления.

«На 29 марта запланировано годовое собрание акционеров», — сообщил БелаПАН собеседник, знакомый с ситуацией в банке. Он уточнил, что о новых кадровых назначениях пока ничего не известно.

«БПС-Сбербанк» принадлежит российскому «Сбербанку», который владеет более 98% акций белорусской «дочки». «БПС-Сбербанк» входит в тройку крупнейших коммерческих банков страны.

В стратегическом плане развития до 2020 года, который банк утвердил в конце 2017-го, поставлена задача снизить уровень принимаемых рисков и повысить качество активов. «Одним из важных направлений работы для банка будет работа с проблемными активами», — говорится в стратегии.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в 2017 году сообщило, что около 38% кредитов «БПС-Сбербанка» являются высокорисковыми. По мнению агентства, высокий уровень рисков, принимаемых «БПС-Сбербанком», обусловлен тем, что финансовая организация кредитовала проекты в сфере строительства и недвижимости.