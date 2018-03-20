В центре Кишинева прогремел взрыв: есть погибшие

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Сегодня в центре молдавской столицы прогремел взрыв. По информации полиции, погибли как минимум два человека.

В центре Кишинева прогремел взрыв: есть погибшие
Фото носит иллюстрационный характер

ЧП произошло на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, пишет Sputnik.

Как отмечается, взрыв, в результате которого погибли два человека, прогремел в продуктовом магазине.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, которое в настоящее время оцеплено.

Официально пока версии случившегося не озвучиваются. По неофициальной информации произошел взрыв бытового газа.

Впрочем, очевидцы произошедшего утверждают, что речь идет о конфликте между продавцом и зашедшим мужчиной. Якобы, тот попытался бесплатно забрать какой-то товар, но ему отказали. В итоге, утверждают свидетели, тот вышел и взорвал гранату.

 

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Тэги: Молдова взрыв Город: Кишинев

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