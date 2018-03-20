Лукашенко: министерствам культуры, информации и образования, а также СМИ надо еще активней подключаться к раскрутке молодых талантов

Государственные структуры не должны оставаться в стороне от раскрутки молодых талантов. Такое требование Александр Лукашенко озвучил 20 марта на встрече с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Понимаю, что в искусстве и шоу-бизнесе пришло время менеджеров и продюсеров, которые зажигают звезды. Но государственные структуры тоже не должны оставаться в стороне. Министерствам культуры, информации и образования, а также телевидению, радио, печатным изданиям надо еще активней подключаться к поиску и раскрутке молодых талантов», — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент привел в пример песенный конкурс «Евровидение», о котором в Беларуси много говорят. «Это, конечно, популярное, красивое телешоу, и представить Беларусь достойно на нем важно. У нас же превратили его в событие века, а тем временем наши артисты оперы и балета, музыканты-виртуозы, народные коллективы блистают на лучших мировых сценах. Зарубежная публика их знает и ценит. Но какие имена широко известны в нашей стране? И что мы сделали для этого?» — спросил глава государства. А ведь в Беларуси любят классическое искусство, отметил Александр Лукашенко.

Проводимые в стране международные театральные форумы, фестивали звезд мировой оперы, балета, джазовые концерты проходят с аншлагами. Особенно важно, считает президент, переломить ситуацию, связанную с раскруткой молодых белорусских талантов, в Год малой родины. «Одаренные люди должны быть известны и востребованы прежде всего на своей земле. И если сами о себе не позаботимся, никто другой это не сделает. Желающих покритиковать нас достаточно и за пределами страны. Оставим им эту забаву. Себя начнем больше уважать, своих – ценить», — призвал глава государства.

Примером должны стать культура и искусство. Тем более белорусам есть чем гордиться, обратил внимание Александр Лукашенко. «И дня не хватит, если станем вспоминать всех гениальных людей, которых подарила миру Беларусь. Славу многих из них делят с нами европейские и заокеанские страны. Но главное, что истоки мастерства этих великих личностей здесь. Это она — наша родная земля — вдохновляет и дает силы», — заявил президент.

«Да, наши блистают за границей, и мы, вроде бы, не всех их знаем. Но надо понимать, что, если бы они не зажглись здесь, они бы там не блестели и не блистали. Поэтому не надо забывать вот эту связь, — подчеркнул глава государства. — Не плохо, что они там блистают, плохо, что мы их узнаем оттуда, а не здесь сначала».

В то же время Александр Лукашенко отметил, что белорусские артисты должны быть известны и за рубежом. «Это лицо нашей страны, нашей Родины, нашей Беларуси. Оно должно быть красивым. А красивым его можете сделать только вы», — сказал он.

Также президент заявил, что необходимо поднять статус городов и сел, где родились известные деятели искусства Беларуси. «Надо поднимать национальное достояние, вспоминать те великие имена. Главное — вспомнить о своем достоянии не только на словах, но и на деле», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что важно поднять статус городов и сел, где родились известные белорусы, привлечь туда иностранных почитателей высокого искусства, показать им истоки великих творений, ставших мировыми, и подарить людям праздник. «От министерств культуры, информации, образования, а также средств массовой информации я жду конкретных программ действий, которые поставят точку в этой теме, и больше не придется объяснять, как это важно для нас же самих — любить свой народ и свою страну. Как говорится, счастлив тот, кто нашел сокровища в себе», — резюмировал президент.