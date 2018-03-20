Лукашенко анонсировал, что в Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов

В Беларуси возобновят производство музыкальных инструментов. Такую задачу Александр Лукашенко поставил 20 марта правительству во время встречи с творческой молодежью.

«Что творческому человеку надо? Кроме всего прочего, нужен инструмент. Я заметил, что инструменты у вас есть, по крайней мере, у тех, кто демонстрировал свое искусство. У кого их нет, вице-премьер пообещал, что даже музыкальные инструменты в ближайшее время мы уже будем изготавливать в Беларуси», — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент констатировал, что то же новое пианино стоит немалых денег, а старые уже выходят из строя. «Поэтому поставлена задача отремонтировать все старое и восстановить производство, но на более высоком уровне, музыкальных инструментов. Особенно пианино, которое у нас когда-то выпускалось», — сказал глава государства.