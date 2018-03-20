Лукашенко: не надо перегружать детей, не надо их делать в школе студентами

Александр Лукашенко против того, чтобы нагрузка в школах была равна студенческой. Об этом глава государства заявил 20 марта, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре.

Президент акцентировал внимание на проблеме излишней нагрузки школьников. «Не надо перегружать детей, не надо их делать в школе студентами», — сказал он.

По мнению главы государства, в школах нужно преподавать то, что останется в голове после вступления во взрослую самостоятельную жизнь, пишет БЕЛТА.