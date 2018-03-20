Движение троллейбусов в центре Минска возобновлено

Движение троллейбусов маршрутов №12, 29, 37, 40, 46, 53 в районе пл. Богушевича в Минске возобновлено.

С 11:45 на ул. Кальварийская (остановочные пункты «Кальварийская» и «пл. Богушевича») из-за повреждения контактной сети произошла остановка троллейбусного движения на маршрутах № 4, 7, 9, 12, 13, 40, 44, 46, 53, 57. Движение троллейбусов маршрутов № 4, 7, 9, 13, 44 было организовано по ул. Тимирязева, маршрутов № 40, 53 — до пл. Жукова.

Работали временные автобусные маршруты, пишет БЕЛТА.