В ближайшие три года на развитие бытового обслуживания планируется привлечь более 21 млн рублей

В 2018-2020 годах на финансирование мероприятий госпрограмм в сфере бытового обслуживания планируется привлечь более 21 млн рублей. Об этом 20 марта на пресс-конференции в Минске рассказал начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Валерьян Беспалый.

По его словам, будут привлекаться средства как местных бюджетов, так и самих организаций бытового обслуживания. «Деньги будут направлены на новое строительство, ремонт и реконструкцию объектов бытового обслуживание, их техническое переоснащение», — сказал чиновник.

Он сообщил, что на реализацию мероприятий подпрограммы «Качество и доступность бытового обслуживания» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы в 2017 году из местных бюджетов было направлено более 3 млн рублей, которые полностью освоены.

Представитель МАРТ отметил, что принятые в прошлом году нормативные акты, касающиеся в том числе развития бизнеса в сфере бытового обслуживания, позволили привлечь в отрасль около 3,3 тыс. субъектов, которые открыли порядка 3,7 тыс. новых объектов бытового обслуживания. «При этом около половины из них пришлось на районные центры и сельскую местность», — заметил специалист.

Наиболее широко в республике представлены и востребованы у населения услуги: парикмахерских (18,6% общего числа объектов); по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (12,7%); по ремонту и пошиву швейных изделий (9,5%); по ремонту и установке компьютеров и другого оборудования (7,6%); по ремонту и пошиву обуви (6,6%); аренде и прокату (6,6%). «Всего в стране оказывается 167 видов бытовых услуг», — сказал Беспалый.

По его словам, «активными темпами развиваются услуги SPA-салонов». За 2017 год их количество почти удвоилось и достигло 174. Всего за 2017 год в стране число субъектов хозяйствования в сфере бытовых услуг выросло на 10,8% , число объектов бытового обслуживания — на 3,5%, пишет БелаПАН.