Лукашенко рассказал, что его отвлекает от работы

Александр Лукашенко рассказал на встрече с творческой молодежью, чем занимается в отпуске и как отвлекается от работы.

По его словам, если и отлучается в отпуск, то «на неделю, максимум на десять дней», то все равно имеет целый план для работы.

Он также заявлял, что терпеть не может просто «лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо».

Что же касается отвлечения от работы, то, по словам, Лукашенко, в этом ему помогает спорт.

«То, что может меня отвлечь, — только спорт. Поэтому я вам просто советую: занимайтесь спортом. И вы будете нормально выглядеть. Это немаловажно для любого человека, а для молодого тем более», — приводит БЕЛТА слова главы государства.

Ранее он заявлял, что у президента Беларуси отпуска как такового быть не может. «У меня нет вице-президента, и по Конституции я свои полномочия никому не могу передать», — сказал Лукашенко.