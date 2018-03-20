Гендиректора на заводе «БелДжи» сменили по просьбе китайской стороны

Смена генерального директора на заводе СЗАО «БелДжи» по сборке автомобилей Geely произошла по просьбе китайской стороны. Об этом 20 марта заявил на пресс-брифинге в Минске первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский.

После ухода Дмитрия Батракова с 5 марта Геннадий Свидерский совмещает свою работу в Минпроме с должностью исполняющего обязанности гендиректора СЗАО «БелДжи», пишет БелаПАН.

«28 февраля мы провели совещание с компанией Geely — нашим партнером по совместному предприятию. Смена руководителя произошла по просьбе китайской стороны, чтобы усилить работу по вопросам локализации, расширения номенклатуры моделей, создания фундамента продаж. Просьба была, чтобы временно директором был я, то есть первый замминистра промышленности. Ну, и мне эти вопросы решать легче, чем просто обычному субъекту хозяйствования. Поскольку этот проект выпуска легковых автомобилей для нас национальный, то мы должны эту работу активизировать и усилить», — пояснил Свидерский.

Он надеется, что в качестве исполняющего обязанности гендиректора «БелДжи» ему до 1 июля удастся решить «те вопросы, которые поручено поставить на рельсы». «Это вопросы, связанные с освоением новых моделей, локализацией и сбытовой сетью», — отметил Свидерский.

Стоит отметить, что Дмитрий Батраков, который был директором СЗАО «БелДжи» с 2013 года, уже отстранялся от этой должности. На тот момент СЗАО «БелДжи» арендовало площади у завода «Автогидроусилитель».

В начале января 2017 года стало известно, что Батраков вернулся из «БелДжи» на завод БАТЭ в Борисове и был назначен заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты». Спустя примерно полгода Батраков вновь вернулся на «БелДжи» и участвовал в открытии новой производственной площадки.

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. Акционерами являются ОАО «БелАЗ» (52,49%), Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. (33,35%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (6,47%), CITIC International Investment Limited (4,96%), ОАО «БАТЭ» (2,7%).