Видеофакт. У украинского посольства в Варшаве сожгли портреты Бандеры и Шухевича
В Варшаве под стенами украинской дипломатической миссии прошел пикет, организованный активистами «Национального движения» (пол. Ruch Narodowy).
Один из инициаторов пикета, депутат польского Сейма и лидер организации Роберт Винницки рассказал, что эта акция «была прямым ответом на марш неонацистов две недели назад во Львове в честь Романа Шухевича, ответственного за геноцид в Восточной Малопольше».
Сенат Польши ночью принял закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов против поляков
Кроме Руха, в акции участвовали представители националистических организаций Польши Национально-радикальный лагерь и Всепольская молодежь.
Польские националисты скандировали лозунги «Бандеровцы — убийцы», «Шухевич — преступник» и «Позор Украине», а также призвали польское правительство «кардинально изменить свою политику в отношении Киева».
Участники пикета сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет liga.net.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил по по поводу принятого в Польше закона, что «историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов».
Обсудим?