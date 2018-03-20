Лукашенко признался, что жалеет о потраченном на просмотр фильмов «Матильда» и «Смерть Сталина» времени

Александр Лукашенко 20 марта во время встречи с творческой молодежью рассказал о своих впечатлениях от просмотров фильмов «Матильда» и «Смерть Сталина», которые широко обсуждались в обществе, пишет БЕЛТА.

По словам главы государства, когда поднялся шум вокруг этих картин, он решил посмотреть их. «У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил», — признался Александр Лукашенко.

Касаясь фильма «Матильда», президент отметил, что ему понравилась операторская работа, и он вполне допускает, что сюжетная линия может быть правдой. «Красивые съемки», — констатировал он.

Рассказывая о своих впечатлениях от фильма «Смерть Сталина», который рассказывает о последних часах жизни одного из лидеров СССР, глава государства отметил, что до сих пор достоверно неизвестно, как умер этот человек. В то же время президента не впечатлил режиссерский подход к тем событиям. «Все объясняют, что стиль такой этого фильма, это комедия... Дешевая комедия — у меня такое впечатление об этом фильме, да и рассуждать на эту тему сегодня нечего», — считает Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что одна из идей фильма — рассказать о том нарушении прав человека, когда жизнь отдельных людей ни во что не ставилась, в Советском Союзе. И здесь он убежден: поступать так недопустимо ни для кого — ни для Сталина, ни для всех, кто обладает властью. С другой стороны, обратил внимание президент, сегодня сложно дать объективную оценку тем событиям, поскольку о них существует много различной информации и не всегда правдивой.