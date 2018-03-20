И.о. гендиректора «БелДжи»: не собираемся воевать с конкурентами по цене

Совместное белорусско-китайское предприятие «БелДжи» по выпуску автомобилей Geely не собирается воевать с конкурентами по цене и по объемам продаж. Об этом заявил 20 марта на пресс-брифинге в Минске первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, который в настоящее время исполняет обязанности генерального директора СЗАО «БелДжи».

Геннадий Свидерский

«Главной задачей для нас стало производство конкурентоспособных на мировом уровне автомобилей. И если такие машины у нас будут, мы обязательно получим свою долю рынка. Для нас неважно, какое место мы занимаем по продажам. Гораздо важнее создать условия для будущего развития, создать базу, на которой мы будем развиваться. Мы не собираемся воевать с конкурентами по цене, для нас важнее состязаться с ними в ценности для потребителя. Это философия компании», — отметил Свидерский.

Он напомнил, что в ноябре 2017 года было официально подтверждено, что мощность завода позволяет выпускать 60 тыс. автомобилей в год. «Но сейчас нам нужно создать структуру развития. Сегодня Беларусь хорошо известна карьерными самосвалами, грузовыми автомобилями. Мы хотим, чтобы сегмент легковых автомобилей был зримым и конкурентно представленным нашим предприятием «БелДжи», — подчеркнул первый замминистра промышленности.

По его словам, на данном этапе для предприятия важнее создание модельного ряда, службы сервиса, центров продаж, организация финансовых схем реализации машин, пишет БелаПАН.

«Мы не будем соревноваться по ценам и объемам. Мы способны удовлетворить запросы наших покупателей и при этом будем строить систему, которая будет работать эффективно долгие годы», — подчеркнул Свидерский.

Он отметил, что в настоящее время на заводе «БелДжи», который открылся в ноябре прошлого года, с конвейера сходит одна модель — Geely Atlas (NL-3). «Сейчас мы планируем освоение еще двух моделей. Испытания по модели Geely Atlas (NL-4) заканчиваются в этом месяце, в апреле планируем провести заводские испытания седана Geely FE-3. Таким образом, у нас будет линейка из трех автомобилей, что в общем-то и предусматривалось. Расширение номенклатуры является приоритетной задачей второго квартала», — подчеркнул первый замминистра. В зависимости от комплектации текущая стоимость собранного в Беларуси кроссовера Geely Atlas (NL-3) составляет от 34,5 до 48 тысяч рублей.