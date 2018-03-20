Лукашенко рассказал, почему не торопится заводить страницу в Instagram

Александр Лукашенко 20 марта на встрече с творческой молодежью объяснил, почему не торопится заводить страницу в Instagram.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Студенты поинтересовались у главы государства, не хочет ли он себе завести аккаунт в популярной социальной сети, поскольку вся молодежь активно пользуется ею и там могла читать информацию о деятельности президента.

Александр Лукашенко сообщил, что его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт уже давно предлагает открыть страницу в какой-нибудь социальной сети, в том числе в Instagram.

«Мечтой живет, чтобы у меня где-то там страничка была», — отметил глава государства. Однако, по словам президента, для него это будет большая ответственность.

«Там же будет даже не тысяча обращений, просмотров, заявлений… Вы же будете писать с расчетом на общение с президентом», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства с сожалением констатировал, что из-за своей занятости не сможет отвечать каждому подписчику, а поручать это своим помощникам он не хочет. По его мнению, поступить так будет нечестно, пишет БЕЛТА.

«Поэтому я воздерживаюсь от этого, зная, что я не осилю, не смогу отвечать на все запросы и ваши вопросы. Вот у меня такие терзания и рассуждения. Поэтому я не тороплюсь это делать. Но сайт президента же есть. Чего вы не пишите туда?» — поинтересовался Александр Лукашенко у участников встречи.

Отметим, что многие мировые политики весьма активно используют социальные сети. Например, страницы в Instagram есть у президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, королевы Великобритании Елизаветы II.