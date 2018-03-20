Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает предложение усилить контроль на границах Германии.

Фото с сайта Immigrant.today

Как отметил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, канцлер и новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер согласны с тем, что в настоящее время необходимо расширение пограничного контроля.

В последние годы на защиту внешних границ ЕС были выделены дополнительные средства и введен дополнительный персонал, отмечает Зайберт.

По его словам, федеральное правительство намерено продолжать работу, чтобы обеспечить «скорейшую» защиту границ страны, пишет DW.