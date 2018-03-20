После выборов глава России едет отдохнуть в Крым. В Беларуси покажут «Каникулы президента»

29 марта в белорусских кинотеатрах начинается прокат российской комедии «Каникулы президента»

По сюжету, после выборов президент России решает отправиться на каникулы в Крым. Для этого ему меняют внешность при помощи пластического грима, однако незадачливый художник берет образ с обложки первого попавшегося журнала, и теперь президент выглядит точь-в-точь как самовлюбленный маргинал Валера, скрывающийся от коллекторов.

Роль президента России исполнил резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, и без грима очень похожий на действующего главу РФ Владимира Путина и часто играющий его в КВН и других комедийных шоу.

Президента в гриме сыграл Олег Васильков. Также в фильме задействованы Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, Гоша Куценко, Дмитрий Дибров, Евгений Сидихин, Владимир Носик и другие.

«Каникулы президента» — первый полнометражный фильм сценариста и продюсера Ильи Шерстобитова.