Ударил по голове и забрал сумку: в Минске задержан 19-летний грабитель

Происшествие, о котором сообщают сегодня столичные правоохранители, произошло ночью 14 марта на улице Могилевской.

Обратившийся в милицию мужчина сообщил, что на него напали. По словам потерпевшего, неизвестный ударил его по голове и забрал сумку и пакет.

Как сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина, задержали грабителя буквально через два часа.

По словам 19-летнего ранее не судимого минчанина, он вместе с братом возвращался домой. По пути они выпили по бутылке пива.

Выйдя из подземного перехода по улице Могилевской, молодой человек подбежал к мужчине, нанес ему два удара по голове, забрал сумку, пакет с вещами и убежал.

Задержаны братья были нарядом патрульно-постовой службы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 (Грабеж) УК, санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.