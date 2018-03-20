Ударил по голове и забрал сумку: в Минске задержан 19-летний грабитель
Происшествие, о котором сообщают сегодня столичные правоохранители, произошло ночью 14 марта на улице Могилевской.
Обратившийся в милицию мужчина сообщил, что на него напали. По словам потерпевшего, неизвестный ударил его по голове и забрал сумку и пакет.
Как сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина, задержали грабителя буквально через два часа.
По словам 19-летнего ранее не судимого минчанина, он вместе с братом возвращался домой. По пути они выпили по бутылке пива.
Выйдя из подземного перехода по улице Могилевской, молодой человек подбежал к мужчине, нанес ему два удара по голове, забрал сумку, пакет с вещами и убежал.
Задержаны братья были нарядом патрульно-постовой службы.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 (Грабеж) УК, санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.
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