В штате Мэриленд в школе произошла стрельба
По неподтвержденным данным, один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в одной из школ в американском штате Мэриленд.
Фото pixabay.com
Как сообщается, ЧП произошло в одном из учебных заведений города Грейт-Миллз, что примерно в 100 километрах от Вашингтона.
В данный момент школа оцеплена полицейскими.
Местные правоохранители призвали родителей приехать и забрать своих детей.
Напомним, 14 февраля в школе имени Марджори Дуглас (Паркленд, штат Флорида) в результате стрельбы погибли 17 человек.
В связи с происшествием, Александр Лукашенко направил Дональду Трампу соболезнования: «В Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о многочисленных жертвах беспощадной расправы в школе города Паркленд».
Флоридский стрелок Николас Круз признал свою вину. Защита 19-летнего подозреваемого заявила, что массовое убийство было совершено «под воздействием сильного психического расстройства».
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