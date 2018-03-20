В штате Мэриленд в школе произошла стрельба

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По неподтвержденным данным, один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в одной из школ в американском штате Мэриленд.

В штате Мэриленд в школе произошла стрельба
Фото носит иллюстрационный характер

Фото pixabay.com

Как сообщается, ЧП произошло в одном из учебных заведений города Грейт-Миллз, что примерно в 100 километрах от Вашингтона.

 

В данный момент школа оцеплена полицейскими.

Местные правоохранители призвали родителей приехать и забрать своих детей.

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Напомним, 14 февраля в школе имени Марджори Дуглас (Паркленд, штат Флорида) в результате стрельбы погибли 17 человек.

В связи с происшествием, Александр Лукашенко направил Дональду Трампу соболезнования: «В Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о многочисленных жертвах беспощадной расправы в школе города Паркленд».

Флоридский стрелок Николас Круз признал свою вину. Защита 19-летнего подозреваемого заявила, что массовое убийство было совершено «под воздействием сильного психического расстройства».

 

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Тэги: США стрельба в школе Мэриленд Город: Грейт-Миллз

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