В штате Мэриленд в школе произошла стрельба

По неподтвержденным данным, один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в одной из школ в американском штате Мэриленд.

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Как сообщается, ЧП произошло в одном из учебных заведений города Грейт-Миллз, что примерно в 100 километрах от Вашингтона.

В данный момент школа оцеплена полицейскими.

Местные правоохранители призвали родителей приехать и забрать своих детей.

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students — SMCPS_MD (@SMCPS_MD) 20 марта 2018 г.

Напомним, 14 февраля в школе имени Марджори Дуглас (Паркленд, штат Флорида) в результате стрельбы погибли 17 человек.

В связи с происшествием, Александр Лукашенко направил Дональду Трампу соболезнования: «В Беларуси с глубокой печалью восприняли известие о многочисленных жертвах беспощадной расправы в школе города Паркленд».

Флоридский стрелок Николас Круз признал свою вину. Защита 19-летнего подозреваемого заявила, что массовое убийство было совершено «под воздействием сильного психического расстройства».