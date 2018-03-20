Восстановлена понтонная переправа через Припять

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Понтонная переправа около треснувшего моста через Припять в Житковичском районе восстановлена, сообщили во вторник, 20 марта в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Восстановлена понтонная переправа через Припять

Как сообщается, «сегодня около 14:00 восстановили движение по понтонной переправе через Припять».

 

 

Напомним, Александр Лукашенко поручил в текущем году построить новый мост между Житковичами и Туровом. Такую задачу глава государства поставил 1 марта во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым.

Глава Минстройархитектуры Анатолий Черный заверил, что поручение президента по возведению нового моста под Житковичами будет выполнено в срок.

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Тэги: мост через Припять Город: Житковичи

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