Восстановлена понтонная переправа через Припять

Понтонная переправа около треснувшего моста через Припять в Житковичском районе восстановлена, сообщили во вторник, 20 марта в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, «сегодня около 14:00 восстановили движение по понтонной переправе через Припять».

Сегодня около 14:00 восстановили движение по понтонной переправе через Припять. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 20 марта 2018 г.

Напомним, Александр Лукашенко поручил в текущем году построить новый мост между Житковичами и Туровом. Такую задачу глава государства поставил 1 марта во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым.

Глава Минстройархитектуры Анатолий Черный заверил, что поручение президента по возведению нового моста под Житковичами будет выполнено в срок.