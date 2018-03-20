БАТЭ готов «без истерик» обсудить пункты положения о сезонной аккредитации

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Пресс-служба борисовского футбольного клуба БАТЭ готова «без истерик» обсудить пункты положения о сезонной аккредитации СМИ, «которые кому-то кажутся спорными».

«Но делать это мы будем только с теми СМИ, с которыми у нас налажено взаимовыгодное сотрудничество», — говорится в заявлении, опубликованном 20 марта.

Иллюстрация fcbate.by

Пресс-служба утверждает, что вызвавший наибольшее возмущение журналистов пункт о добровольной выплате аккредитованными СМИ штрафа (100 базовых величин, сейчас 2450 рублей) за нарушение отдельных статей положения был внесен «несколько лет назад, а никак не накануне нового сезона».

Немалая часть заявления посвящена взаимоотношениям БАТЭ и портала by.tribuna.com, который накануне разместил статью с резкой критикой положения и комментариями экспертов.

По мнению пресс-службы, «Трибуна» «в данной ситуации по своему обыкновению вывернула все наизнанку и в очередной раз ввела своих пользователей в заблуждение».

ФК БАТЭ хочет обязать прессу не распространять негативную информацию и грозит штрафами

«Сотрудничество с «Трибуной», которая в погоне за дешевыми скандалами и большими рейтингами не гнушается ни перед чем, ФК БАТЭ посчитал нецелесообразным и прекратил его задолго до старта аккредитационной кампании-2018», — говорится в заявлении.

Пресс-служба также отмечает: «Мы всегда открыты к диалогу со СМИ. Нередко ФК БАТЭ после обсуждения с представителями массмедиа пересматривает свои взгляды на определенные вещи».

В знак протеста против условий аккредитации «Трибуна» публично отказалась подавать заявку на сезон. От подачи заявки воздержалась и информационная компания БелаПАН — в расчете на то, что спорные пункты положения в конечном итоге будут пересмотрены в пользу журналистов.

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Тэги: БАТЭ аккредитация

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