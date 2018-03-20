На хакатоне Tech for Life белорусские разработчики предложили идеи сканера эпилепсий, локатора склероза и «мозгов» для погрузчика

Белорусские разработчики предложили сканер для выявлений эпилепсий, локатор очагов склероза, программу для лечения зубных аномалий и «умный» измеритель массы древесины для форвардера.

Инновационные проекты были представлены на Tech for Life Hackathon, который прошел с 16 по 18 марта в Минске. Мероприятие провела площадка Space вместе с телеком-оператором velcom и инвестфондом Haxus.

Над задачей разработчики работали в новой коворкинг-площадке для стартаперов, которую на днях открыл velcom в дата-центре. Ресурсы комплекса будут предоставлять для реализации сложных задач в сфере Big Data, интернета вещей, виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

В хакатоне участвовало 26 команд, которые в течение трех дней в режиме нон-стоп работали над решением актуальных задач в области медицины, экологии и лесного хозяйства. Лучшие проекты выбирали в трех номинациях, а их авторы получили по 2 тысячи рублей. Им также помогут реализовать проекты и выйти с ними на рынок.

Среди победителей оказалась команда Epitracker, которая предложила устройство для измерения электрической активности головного мозга у больных эпилепсией. Оно выявляет волны, которые предшествуют ухудшению состояния человека, после чего передает их врачу через смартфон пациента. Тем самым невролог может вовремя назначать и отменять препараты, а также менять их дозировку. Аппарат также способен прогнозировать и предупреждать эпилептические припадки.

Команда Dental Biomechanics разработала программу для ортодонтии, позволяющую создать индивидуальный план лечения для каждого пациента. Разработчики планируют упростить и снизить стоимость лечения, которая сейчас доходит до 5000 долларов. Программа получит опцию машинного обучения, то есть будет развиваться вместе с пациентами.

Команда Rocket Body создала фитнес-трекер, который вместе с мобильным приложением предсказывает физическую активность человека. Трекер снимает ЭКГ и определяет уровень метаболизма, чтобы предсказать момент максимального эффекта от физических упражнений. В отличие от аналогов, приложение обладает низкой погрешностью прогноза (4 часа).

Команда Brain Snitch научилась определять рассеянный склероз. Разработчики научили нейронную сеть в автоматическом режиме находить его очаги на сканах МРТ. Другие разработчики предложили использовать смартфон для измерения роста человека. Для этого достаточно положить смартфон на голову.

Часть проектов была направлена на решение прикладной задачи – измерение объема древесины для перемещения форвардером – транспортном средстве для сбора лесоматериалов. Проблема актуальная: после спиливания и до передачи лесоматериалов теряется около 10% древесины. Чтобы снизить потери, команда HackerSpace предложила автоматически определять массу бревен с помощью цифровых камер на форвардере. Для анализа информации будут использоваться нейронные сети.