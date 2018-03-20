В апреле на Зыбицкой откроют французский отель Mercure

Строительство первого в Беларуси отеля французского гостиничного оператора Accor на 126 мест курировал бизнесмен Алексей Ваганов.

Объект вошел в состав проекта по застройке квартала в границах улиц Интернациональной, Богдановича, Зыбицкой и набережной Свислочи. Инвестиции в него составили около 20 млн долларов.

Гостиничный оператор Accor управляет более чем 3,5 тысячи отелями в почти 100 странах мира. Портфолио его гостиничных брендов — Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget и hotel F1 — охватывает сегменты от бюджетного до класса люкс.

«В 2018 году в эксплуатацию сдадут еще два отеля категории "3 звезды": в составе многофункционального комплекса в районе кинотеатра «Победа» и на пересечении пр. Победителей и МКАД. В 2017 начали принимать гостей две гостиницы: «Полонез» на ул. А. Пашкевич и Willing Hotel на ул. Ленина. Всего сейчас в Минске функционируют 51 гостиница и 7 хостелов на 11 тысяч мест», — передает агентство «Минск-Новости» слова Любови Сойки из Управления бытового и гостиничного обслуживания.

По ее словам, количество гостей в отелях Минска в 2017-м за год увеличилось примерно на 15% (свыше 650 тыс. человек против 594,1 тыс.).