Наркоконтроль ликвидировал крупный канал поставки из России

Операция по задержанию наркоторговцев проходила совместно с бойцами СОБР на территории Минска и района.

Всего правоохранители задержали пятерых реализаторов наркотиков, включая 34-летнего индивидуального предпринимателя, который и завозил в страну крупные партии гашиша из России, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

«Данная сеть по продаже наркотиков организовалась в конце 2017 года. Скорее всего, потребителями выступали жители Минска. Всего из оборота в ходе проведенной операции изъяли более 2,5 килограмма гашиша, стоимость которого оценивается примерно в 60 тысяч долларов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы», — рассказала официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

При обыске у реализатора обнаружили примерно килограмм гашиша, приспособления для фасовки. Позже оперативники узнали еще о шести тайниках, в которых хранилось около 250 граммов наркотиков. Последними задерживали «минеров», которые должны были забрать наркотики из тайника и распространять гашиш непосредственно клиентам. Ими оказались минчане в возрасте от 22 до 29 лет.