В Беларуси обсудят создание общего информпространства с Россией
На заседании Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по информационной политике будет обсуждаться формирование общего информационного пространства Беларуси и России.
«Участникам представят информацию о ходе реализации плана мероприятий по созданию общего информационного пространства и отчет об исполнении бюджета за прошлый год по разделу "средства массовой информации"», — отметили в пресс-службе собрания.
Парламентарии рассмотрят вопросы, связанные с деятельностью и финансированием Телерадиовещательной организации Союзного государства. Участникам мероприятия представят информацию об освещении государственными СМИ интеграционных процессов.
Заседание Комиссии пройдет в Гомеле 27 марта.
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