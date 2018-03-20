В Беларуси обсудят создание общего информпространства с Россией

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На заседании Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по информационной политике будет обсуждаться формирование общего информационного пространства Беларуси и России.

«Участникам представят информацию о ходе реализации плана мероприятий по созданию общего информационного пространства и отчет об исполнении бюджета за прошлый год по разделу "средства массовой информации"», — отметили в пресс-службе собрания.

Парламентарии рассмотрят вопросы, связанные с деятельностью и финансированием Телерадиовещательной организации Союзного государства. Участникам мероприятия представят информацию об освещении государственными СМИ интеграционных процессов.

Заседание Комиссии пройдет в Гомеле 27 марта.

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Тэги: информационное пространство белорусские СМИ Союзное государство Беларуси и России Город: Гомель

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