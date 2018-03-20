В Мурманске обрушились три этажа жилого дома

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Вечером 20 марта произошел взрыв в жилом советском доме на улице Свердлова. Один человек погиб.

Взрыв бытового газа произошел в первом подъезде, передает Мurman.tv. Обрушились перекрытия на втором, третьем, четвертом и пятом этажах. От взрыва были выбиты окна в соседних домах. Жильцов эвакуировали, территорию оцепили.

По текущей информации, погиб один человек, четверо пострадали, двоих удалось спасти. Заблокированными остаются пять человек. Всем нуждающимся будет предоставлена возможность размещения в пункте временного размещения.

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Тэги: Мурманск обрушение дома взрыв газа

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