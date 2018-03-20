Начальника склада войсковой части осудили на четыре года

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Суд Гомельского района рассмотрел дело о краже топлива 35-летним капитаном. 

Мужчина признан виновным в присвоении и растрате имущества лицом, которому оно вверено, совершенном в особо крупном размере, передает БелаПАН.

Обвиняемый создал устойчивую систему по незаконному списанию горюче-смазочных материалов, их хищению и бесконтрольному вывозу за пределы части. С января 2013 года по октябрь 2016 года военнослужащий похитил 20 816 литров дизельного топлива и 412 литров моторного масла на сумму более 28 тысяч рублей.

 

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Тэги: воинская часть кража горюче-смазочные материалы Город: Гомель

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