Начальника склада войсковой части осудили на четыре года

Суд Гомельского района рассмотрел дело о краже топлива 35-летним капитаном.

Мужчина признан виновным в присвоении и растрате имущества лицом, которому оно вверено, совершенном в особо крупном размере, передает БелаПАН.

Обвиняемый создал устойчивую систему по незаконному списанию горюче-смазочных материалов, их хищению и бесконтрольному вывозу за пределы части. С января 2013 года по октябрь 2016 года военнослужащий похитил 20 816 литров дизельного топлива и 412 литров моторного масла на сумму более 28 тысяч рублей.