В Беларуси будут создавать собственные легковые автомобили

До середины года на базе СЗАО «БелДжи» создадут конструкторское бюро, чтобы с нуля разрабатывать дизайн и создавать автомобили.

«Одна из задач, которые передо мной стоят, — чтобы в первом полугодии появилось конструкторское бюро по легковым автомобилям, чтобы мы могли постепенно накапливать компетенции и в какой-то момент начать делать сами. Пока мы построили современный завод с очень современным оборудованием, но этот автомобиль — это разработка наших коллег. Мы ставим задачу получить компетенции в том числе в области разработки», — передает БелаПАН слова Геннадия Свидерского, первого замминистра промышленности и и.о. гендиректора СЗАО «БелДжи».

Он добавил, что на первом этапе в бюро могут работать 10—13 человек, которые свяжутся с конструкторами МАЗа, БелАЗа и будут потихоньку накапливать опыт, «чтобы мы могли сами с нуля разрабатывать дизайн и создавать автомобили».

Ранее в Беларуси производством собственных легковых автомобилей не занимались, поэтому сейчас речь фактически идет о создании нового направления в отрасли.