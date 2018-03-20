Лукашенко рассказал, что Коля любит напакостить президенту

Ни у самого Александра Лукашенко, ни у его младшего сына Николай кумиров нет. Об это президент Беларуси заявил 20 марта, отвечая на вопросы участников встречи талантливой молодежи с главой государства.

«Кумиров у нас нет. Когда я ему задал вопрос: «Ну, слушай, а у тебя вообще вот есть кумиры?» Ну, он, знаешь, переходный возраст — напакостить иногда президенту, не отцу, а президенту, он любит. Может сказать в укор мне: «Ну, Си Цзиньпин». Он знает. А почему Си Цзиньпин? Потому что он от тебя отличается. У него это есть сейчас, как у любого малыша переходного возраста», — рассказал Лукашенко.

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