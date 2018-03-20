Лукашенко о праздновании 100-летия БНР: на минуту расслабимся — оторвут голову

Президент поручил не вмешиваться в вопросы празднования годовщины создания Белорусской Народной Республики, но будет бдить за порядком.

«Пусть они сами разберутся. Хотят они возле Оперного театра — пускай собираются. Главное, чтобы был порядок и никто не тронул сам театр», — передает БЕЛТА слова президента.

Лукашенко уточнил, что не боится уличных шествий, но не одобряет их. «Пройдут по улице, по Минску — переживем. Но один раз, второй, третий раз, а потом будет, как 20 лет тому назад. Запад схлестнулся с Россией, в Украине война, Прибалтика развивает свои вооруженные силы. И мы между ними — островок стабильности. Если только хоть на минуту расслабимся — оторвут голову, и даже не почувствуем», — добавил он.

Мингорисполком не одобрил все заявки на проведение уличных шествий в День Воли 25 марта. Санкционированы только митинг и концерт возле Оперного театра.