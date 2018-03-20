Киев арестовал все украинские активы «Газпрома»

Министерство юстиции Украины намерено заставить Россию выплатить все долги, а также взыскать выигранные в Стокгольмском арбитраже 4,63 млрд долларов.

Все активы российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже конфискованы в пользу государственного бюджета, сообщает Укринформ со ссылкой на министра юстиции Украины Павла Петренко.

«Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с «Газпрома» еще 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств: все, что было у «Газпрома» на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет», — уточнил он.

«Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» суд в Стокгольмском арбитраже 28 февраля.